Reaktorkatastrophe Fukushima-Atomunglück: Entsorgung von Brennstäben verzögert sich

Im Kraftwerk Fukushima Daiichi im Nordosten des Inselreiches war es am 11. März 2011 in Folge eines gewaltigen Tsunamis zu einem Gau, einem Größten Anzunehmenden Unfall, gekommen. Als Folge der Kernschmelzen in drei Fukushima-Reaktoren mussten damals rund 160.000 Anwohner fliehen. Tausende konnten wegen der Strahlenbelastung noch immer nicht zurückkehren. Es war die schlimmste Atomkatastrophe seit dem Unfall in Tschernobyl 1986.