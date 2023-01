Real und Peso Vorbild Euro? Brasilien und Argentinien wollen erneut gemeinsame Währung prüfen

Brasilien und Argentinien werden laut „Financial Times“ (FT) in den nächsten Tagen den Start von Vorarbeiten für eine gemeinsame Währung verkünden. Das berichtete die Zeitung am Sonntag und berief sich dabei auf Regierungsvertreter der beiden südamerikanischen Staaten. Der Plan solle in der neuen Woche bei einem Gipfeltreffen in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires diskutiert werden. Es werde erörtert, wie die neue Währung den Handel in der Region verstärken und die Abhängigkeit vom amerikanischen Dollar verringern könne. Brasilien will die neue Währung „sur“ (Süden) nennen.