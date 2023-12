Realsatire aus Brüssel Bürokratiewahn auf dem Frühstückstisch

Die neuen Regeln, über die das Europäische Parlament am Dienstag abgestimmt hat, sollen für mehr Klarheit bei Honig sorgen. Verbraucher sollen erkennen, wo genau der Honig herkommt. Das ist kein schlechter Ansatz, eine Marktwirtschaft braucht Transparenz. Aber die Beamten in Brüssel wären ihre Gehälter nicht wert, wenn sie sich nicht noch ein paar hohe Ziele gesteckt hätten. Konkret wollen sie: „Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.“ So steht das im 35seitigen Dokument der EU-Kommission. Das ist aber nur ein Ziel. Es folgt ein weiteres: „Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.“ Das reicht noch nicht. Angestrebt wird auch: „Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.“ Kann man Menschen böse sein, die sich so viele Gedanken über die Folgen des Konsums am Frühstückstisch machen?