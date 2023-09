Rechtsextreme Gruppe: Kapitol-Sturm: Ex-Anführer der Proud Boys muss 22 Jahre in Haft

Enrique Tarrio war am 6. Januar 2021 zwar nicht selbst in Washington, er sei aber der Rädelsführer gewesen und habe den Angriff seiner rechtsextremen Gruppe auf das Kapitol mit dem Ziel angeleitet, nach der Wahlniederlage von Donald Trump die Machtübergabe an den neu gewählten Präsidenten Joe Biden zu verhindern, so die Staatsanwaltschaft. Tarrios Strafe ist die längste, die bislang im Rahmen der juristischen Aufarbeitung des Aufstands verhängt wurde.