Rechtsstaatsverfahren: Außenminister Szijjarto hält das EU-Verfahren gegen Ungarn für einen „Racheversuch“

In Budapest deutet derzeit wenig darauf hin, dass sich Orban auf Zugeständnisse einlassen wird, um eine größere Zahl von Abgeordneten der an sich unentschiedenen Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) auf seine Seite zu ziehen. Orbans rechtsnationale Fidesz-Partei gehört der EVP an. Unter anderen könnte der ungarische Regierungschef der amerikanischen Central European University (CEU) in Budapest, die derzeit von der Schließung bedroht ist, den Weiterbestand sichern.