„Dieses Referendum ist die Chance, Geschichte zu schreiben”, sagte Albanese am Morgen der Abstimmung. „Die Chance, die würdevolle Einladung der ersten Australier anzunehmen, sie in unserem Gründungsdokument anzuerkennen.” Die Ureinwohner wollten endlich angehört werden und eine Stimme haben, wenn es um ihre eigenen Belange gehe. Am Abend sagte er: „Ich habe alles getan, was ich tun konnte.”