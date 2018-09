Referendum Rumänien stimmt Anfang Oktober über Verbot der Homo-Ehe ab

BukarestIn Rumänien stimmen die Bürger am 6. und 7. Oktober in einem Referendum über eine Verschärfung des Verbots gleichgeschlechtlicher Ehen ab. Nach dem Willen der Initiatoren soll dieses Verbot in die Verfassung aufgenommen werden. Ministerpräsidentin Viorica Dancila legte die Termine am Dienstagabend fest, nachdem zuvor Parlament und Verfassungsgericht zugestimmt hatten.