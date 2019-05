Referendum: Schweizer stimmen offenbar für schärfere Waffengesetze

Unterstützer wie das schweizerische Parlament und die Regierung argumentieren, es seien ähnliche Maßnahmen wie die der EU nach tödlichen Extremistenanschlägen in Frankreich nötig, um für eine starke polizeiliche Zusammenarbeit und wirtschaftliche Verbindungen mit den Partnern in der Schengenzone zu sorgen. Die Schweiz gehört zur Schengenzone, in der man ohne Visum reisen kann, aber nicht zu der EU.