Reform: Bilanzskandal ruft EU auf den Plan – „Wirecard ist ein Weckruf“

„Wirecard ist ein Weckruf. Wirecard hat den Leuten eine Geschichte erzählt und verkauft, die nicht wahr war“, sagte die Irin in einer Rede vor dem „European Policy Centre“. McGuinness will an drei Stellschrauben drehen: an den internen Prüfungsausschüssen, an den externen Wirtschaftsprüfern und an deren Aufsichtsbehörden.