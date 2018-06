Reform der Eurozone: Deutschland und Frankreich angeblich kurz vor Einigung über gemeinsame Reformpläne

HamburgDeutschland und Frankreich stehen nach Einschätzung des französischen Finanzministers Bruno Le Maire kurz vor einer Einigung zur Reform der Eurozone. Eine Vereinbarung beim deutsch-französischen Spitzentreffen an diesem Dienstag sei nun in Reichweite, teilte Le Maire am Samstag nach einem Treffen mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auf Twitter mit.