Reform der Staatsbahn: Frankreichs Bahnstreik trifft auch am zweiten Tag Millionen Pendler

ParisDer landesweite Streik gegen Reformen bei der französischen Staatsbahn SNCF hat auch am Mittwoch wieder Millionen Pendler getroffen. Zwar beteiligten sich laut SNCF etwas weniger Beschäftigte am Ausstand als am Vortag. Auf den Verkehr hatte dies jedoch kaum Auswirkungen. Besonders der Schienenverkehr im Großraum Paris mit seinen über zwölf Millionen Menschen war erneut weitgehend lahmgelegt, da nur jeder fünfte Nahverkehrszug fuhr. In der Region leben fast ein Fünftel aller Einwohner Frankreichs.