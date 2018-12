Reform oder Zusammenbruch Libanons Wirtschaft steckt in einer tiefen Krise

Aber die unmittelbar größte Sorge gilt der Zukunft der Kredite und Beihilfen in Höhe von fast zehn Milliarden Euro, die internationale Geber im April bei einem Treffen in Paris in Aussicht gestellt haben. Geknüpft wurden die Gelder an die Bedingung, dass seit Jahren verschobene Reformen nun wirklich in die Tat umgesetzt werden. Aber dazu braucht das Land eine Regierung. Hariri hat versprochen, das Haushaltsdefizit in den nächsten fünf Jahren um fünf Prozent zu verringern.



Die Krise hat mittlerweile eine Reihe von Libanesen dazu bewogen, bei ihren Einlagen auf US-Dollars umzusatteln - aus Angst vor einem Kollaps des libanesischen Pfundes. Zentralbankchef Riad Salameh versichert indes, dass die einheimische Währung stabil sei.