Reformanstrengungen: Griechenland peilt bis 2022 stabilen Primärüberschuss an

BrüsselGriechenland will auch in den kommenden Jahren an den jüngsten Haushaltszielen festhalten. Der sogenannte Primärüberschuss, der nicht die Kosten für den Schuldendienst enthält, soll bis 2022 bei 3,5 Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung bleiben, hieß es in einer von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Präsentation der Regierung in Athen.