Darüber hinaus habe die Regierung das Haushaltsdefizit schneller als erwartet abgebaut, so S&P. "Die Investitionen stiegen in den letzten drei Jahren um neun Prozentpunkte auf 21 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Ende 2022. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Wachstumstrend fortsetzen wird, da Griechenland 30,5 Milliarden Euro aus der EU-Fazilität für Konjunkturbelebung und Krisenbewältigung (RRF) zur Verfügung stehen", erklärte die Agentur in ihrer Bewertung.