Regierung Drohungen: Niederländische Finanzministerin verlässt Politik

Die niederländische Vier-Parteien-Koalition war am vergangenen Freitag im Streit um die Migrationspolitik zerbrochen. Am Montag kündigte Premierminister Mark Rutte überraschend seinen Rückzug aus der Politik an. Er wird nicht mehr erneut kandidieren, bleibt aber ebenfalls bis zur Aufstellung einer neuen Regierung im Amt. Ein Termin für die Neuwahl steht noch nicht offiziell fest. Wie die Zeitung „De Telegraaf” am Donnerstag unter Verweis auf Regierungskreise berichtete, wird der 22. November angestrebt.