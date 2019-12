Regierung Finnische Regierung künftig überwiegend in Frauenhand

Finnlands Regierung wird künftig auf fast allen Schlüsselpositionen mit Frauen besetzt sein und noch dazu von der derzeit weltweit jüngsten Ministerpräsidentin geführt werden. Es wird damit gerechnet, dass die 34 Jahre alte Sozialdemokratin Sanna Marin bereits am Dienstag vom Parlament in Helsinki in ihrem neuen Amt bestätigt und im Anschluss vereidigt wird.