Regierung Hochrechnung: Konservative bei Wahl in Finnland knapp vorn

02. April 2023 | Quelle: dpa

Liegt nach dem ersten Wahltrend vorne: Petteri Orpo mit seiner konservativen Nationalen Sammlungspartei. Bild: Bild: dpa

Bei der umkämpften Parlamentswahl in Finnland liegt die konservative Nationale Sammlungspartei einer Hochrechnung zufolge knapp vorn. Die Partei des früheren Finanzministers Petteri Orpo kam in der Hochrechnung des Rundfunksenders Yle am Sonntagabend auf 48 der 200 Mandate. Die rechtspopulistische Partei Die Finnen lag bei 46 Mandaten, die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin bei 43. Zu dem Zeitpunkt waren knapp 70 Prozent der Wählerstimmen ausgezählt.