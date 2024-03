Regierung Korsisches Parlament stimmt Text für Autonomie zu

28. März 2024 | Quelle: dpa

Das Verhältnis zwischen Korsika und der Regierung in Paris gilt seit Langem als schwierig (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Die französische Mittelmeerinsel Korsika ist der angestrebten Autonomie einen Schritt näher gekommen. Die Abgeordneten des Inselparlaments stellten sich am späten Abend in Ajaccio nach stundenlanger Debatte mit großer Mehrheit hinter einen Text für eine entsprechende Verfassungsreform. Erwartet wird, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Reformvorhaben nun in das französische Parlament bringt. Korsische Spitzenpolitikerinnen und -politiker und der französische Innenminister Gérald Darmanin hatten sich vor zwei Wochen nach monatelangen Verhandlungen auf den Text verständigt.