Regierung Marcel Ciolacu neuer Ministerpräsident Rumäniens

15. Juni 2023 | Quelle: dpa

Verspricht eine Politik des «Patriotismus in der Wirtschaft» durch Förderung der einheimischen Industrie: Marcel Ciolacu. Bild: Bild: dpa

Marcel Ciolacu ist neuer Ministerpräsident Rumäniens. Das Parlament in Bukarest wählte den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei (PSD) mit großer Mehrheit zum Regierungschef. Er löst Nicolae Ciuca von der bürgerlichen Partei PNL ab, der aufgrund einer Vereinbarung mit PSD zurückgetreten war. Nicht mehr an der Regierung beteiligt ist die Ungarn-Partei UDMR, die seit 1996 in den meisten Kabinetten in Bukarest mitregiert hatte.