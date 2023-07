Regierung Nationalfeiertag: Macron steht vor einem Land in der Krise

13. Juli 2023 | Quelle: dpa

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, spricht bei einer Pressekonferenz zum Abschluss eines Klima- und Armutsgipfels. Bild: Bild: dpa

Die Militärparade auf den Pariser Champs-Élysées verspricht an diesem Freitag wieder beeindruckend zu werden wie jedes Jahr. Ansonsten aber dürfte der Nationalfeiertag in Frankreich recht anders verlaufen, als Präsident Emmanuel Macron das geplant hatte. Um den zähen Rentenstreit mit Massenprotesten hinter sich zu lassen, hatte er auf ein 100-Tage-Programm mit Verbesserungen in diversen Politikbereichen gesetzt. Wochenlang reisten Minister mit Ankündigungen durchs Land und zum Nationalfeiertag hatte Macron eine erste Bilanz angekündigt. Doch nach den durch einen Polizeischuss ausgelösten Vorstadtkrawallen steckt das Land in einer Krise.