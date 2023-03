Regierung Neue Proteste in Israel gegen Justizreform

01. März 2023 | Quelle: dpa

Polizisten auf Pferden stellen sich Demonstranten bei einem Protest gegen die von der Regierung geplante Überarbeitung des Rechtssystems entgegen. Bild: Bild: dpa

In Israel haben am Mittwoch erneut landesweit Tausende Menschen gegen die geplante Justizreform protestiert. Die zentrale Verbindungsstraße zwischen Tel Aviv und Jerusalem wurde mehrfach blockiert. Es kam zu teilweise heftigen Konfrontationen von Demonstranten mit der Polizei und mehreren Festnahmen. In Tel Aviv setzte die Polizei nach Augenzeugenberichten Rauchbomben ein.