Regierung Nicaragua bürgert 94 weitere Regierungskritiker aus

Vergangene Woche schob Ortega fast alle Gefangenen in die USA ab, die Menschenrechtlern zufolge aus politischen Gründen in Nicaragua inhaftiert gewesen waren. Ihnen wurde auch die Staatsbürgerschaft aberkannt. Der Bischof Rolando Álvarez, der unter Hausarrest stand, weigerte sich, aus dem Land gebracht zu werden. Am folgenden Tag wurde er zu 26 Jahren Haft verurteilt. Laut Medienberichten wird der Geistliche nun in einer kleinen Zelle unter harten Bedingungen im Gefängnis gehalten.