Präsidentschaftswahl im Ukraine-Nachbarland Slowakei beendet

23. März 2024 | Quelle: dpa

Eine Frau gibt ihre Stimme bei den Präsidentschaftswahlen in der Slowakei ab. Bild: Bild: dpa

In der Slowakei ist am Samstag die erste Runde der Präsidentschaftswahl zu Ende gegangen. Rund 4,4 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, unter neun ausschließlich männlichen Kandidaten einen Nachfolger für Präsidentin Zuzana Caputova zu wählen. Caputova trat nicht mehr an. Das EU- und Nato-Land Slowakei grenzt direkt an die Ukraine.