Regierung Schottland: Neuer Regierungschef Humza Yousaf vereidigt

29. März 2023 | Quelle: dpa

Schottlands neuer Regierungschef Humza Yousaf legt den Eid ab, als er im Court of Session in Edinburgh als «First Minister» vereidigt wird. Bild: Bild: dpa

Nach seiner Wahl zum schottischen Regierungschef ist Humza Yousaf vereidigt worden. Der 37-Jährige von der Schottischen Nationalpartei (SNP), die eine Unabhängigkeit von Großbritannien anstrebt, versicherte König Charles III. am Mittwoch seine Treue. Seine Familie schaute bei der Zeremonie im obersten schottischen Gericht Court of Session in Edinburgh von der Besuchertribüne aus zu.