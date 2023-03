Sturgeon hatte Mitte Februar nach mehr als acht Jahren im Amt ihren Rückzug angekündigt. An diesem Montag will ihre Schottische Nationalpartei (SNP) bekanntgeben, wer ihre Nachfolge antritt: Die Mitglieder haben die Wahl zwischen Finanzministerin Kate Forbes, Gesundheitsminister Hamza Yousaf und Ex-Ministerin Ash Regan. Die bisherige Amtsinhaberin will dann weiter als einfache Abgeordnete im Regionalparlament sitzen.