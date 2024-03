Regierung Slowakei: Stichwahl um Präsidentschaft

24. März 2024 | Quelle: dpa

Eine Frau gibt ihre Stimme bei den Präsidentschaftswahlen in der Slowakei ab. Bild: Bild: dpa

Die Frage, wer in der Slowakei neues Staatsoberhaupt wird, entscheidet sich erst am 6. April in einer Stichwahl. Dann werden der von der liberalen Opposition unterstützte Ex-Außenminister und Diplomat Ivan Korcok und der zum Regierungslager gehörende sozialdemokratische Parlamentspräsident Peter Pellegrini gegeneinander antreten.