Regierung Spanien: Misstrauensvotum gegen Sánchez gescheitert

Die konservative Volkspartei (PP) von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo hatte vor der Abstimmung angekündigt, sich zu enthalten. Die PP kritisiert die Arbeit von Sánchez zwar stets in aller Schärfe. Sie lehnte den Vox-Antrag aber mit der Begründung ab, er verschaffe der linken Regierung im „Superwahljahr” 2023 unnötig Auftrieb. In Spanien stehen am 28. Mai Kommunal- und Regionalwahlen sowie Ende des Jahres die Parlamentswahl an.