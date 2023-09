Regierung Spanien: Proteste gegen mögliche Amnestie für Separatisten

13. September 2023 | Quelle: dpa

Mit Unabhängigkeitsflaggen fordern Menschen die Abspaltung Kataloniens von Spanien. Bild: Bild: dpa

Die konservative Opposition will in Spanien gegen eine mögliche Amnestie für katalanische Separatisten protestieren. Die „große Kundgebung” werde am 24. September in Madrid stattfinden, kündigte die Generalsekretärin der Volkspartei (PP), Cuca Gamarra, an.