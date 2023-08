Regierung Thailändischer Ex-Ministerpräsident Thaksin aus Exil zurück

22. August 2023 | Quelle: dpa

Der ehemaliger Ministerpräsident von Thailand Thaksin Shinawatra winkt seinen Anhängern auf dem internationalen Flughafen Don Mueng in Bangkok zu. Bild: Bild: dpa

Der frühere thailändische Ministerpräsident Thaksin Shinawatra ist nach 15 Jahren Exil in seine Heimat zurückgekehrt. Ein Privatjet mit Thaksin an Bord landete am Morgen auf dem Flughafen Don Mueang in der Hauptstadt Bangkok, wie thailändische Medien berichteten.