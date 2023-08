Regierung Wahlen in Ecuador: Journalist ersetzt ermordeten Kandidaten

13. August 2023 | Quelle: dpa

Präsidentschaftskandidat Christian Zurita und Vizepräsidentschaftskandidatin Andrea González Náder während einer Pressekonferenz zur Bekanntgabe seiner Nominierung durch die Partei Construye (Baue). Bild: Bild: dpa

Die Partei des ermordeten ecuadorianischen Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio hat ihre Entscheidung zu seiner Nachfolge geändert. Die Partei Construye (Baue) will nun bei der Wahl am kommenden Sonntag den Journalisten Christian Zurita ins Rennen schicken, wie bei einer Pressekonferenz am Sonntag in der Hauptstadt Quito bekanntgegeben wurde.