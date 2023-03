Die beiden Favoriten Forbes und Yousaf stehen für unterschiedliche Lager in der Partei. Während Yousaf mit einer progressiven Agenda eher der Linie von Sturgeon folgt, hat Forbes deutlich konservativere Ansichten. Sie ist unter anderem ein überzeugtes Mitglied der calvinistischen schottischen Freikirche (Free Church of Scotland). Sollte sie das Rennen machen, wollen die Grünen ihre Zusammenarbeit mit der SNP in der Regierung möglicherweise aufkündigen. Die Grünen-Spitze kündigte an, die Kooperation nicht um jeden Preis fortsetzen zu wollen.