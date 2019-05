Regierung will Zentralbank anzapfen Modern Money Theory auf türkisch

Die türkische Politik aber trägt jedesmal ihren Anteil dazu bei, die Lage noch etwas schlimmer zu machen: Am Montag vor einer Woche verkündete die oberste Wahlkommission, die Bürgermeisterwahl in Istanbul wegen Unregelmäßigkeiten wiederholen zu lassen. Istanbul ist nicht nur die mit 16 Millionen Einwohnern größte Stadt des Landes, der Großraum erwirtschaftet auch rund 40 Prozent des türkischen BIP. Die Wahl am 31. März gewann der Kandidat der Opposition, Ekrem Imamoglu. Zum ersten Mal seit 25 Jahren fiel damit die Stadt in die Hände der CHP. Dass die Regierungspartei AKP Druck auf die Wahlkommission ausübte, die Wahl für ungültig erklären zu lassen, ist offensichtlich. Denn zu „Unregelmäßigkeiten“ war es bisher bei jeder Wahl der vergangenen Jahre gekommen. So lange die AKP gewann, wurde nichts wiederholt.