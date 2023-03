Der neue Ministerpräsident erhielt am Samstag auf der einwöchigen Jahrestagung in der Großen Halle des Volkes insgesamt 2936 Ja-Stimmen. Nur drei Delegierte stimmten gegen ihn. Acht weitere Abgeordnete enthielten sich. Li Qiang will am Montag nach Abschluss des Volkskongresses erstmals vor die Presse treten. Vor allem für die Wirtschaft könnte der Wechsel von Bedeutung sein: Während der Präsident in China für das große Ganze zuständig ist, obliegt die konkrete Wirtschaftsplanung eigentlich eher dem Ministerpräsidenten.