 Regierungs-„Shutdown“: Nachtverhandlungen in Washington

WashingtonAbgeordnete der Demokratischen und der Republikanischen Partei in den USA haben eine Fortsetzung von Verhandlungen zur Vermeidung eines teilweisen Shutdowns der Regierung angekündigt. Mit einer Stimme von US-Vizepräsident Mike Pence sorgte der Senat am Freitag für den Fortbestand eines Gesetzentwurfs, der Milliarden von Dollar für die von US-Präsident Donald Trump geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko enthalten würde. Der Entwurf wurde vom Repräsentantenhaus verabschiedet. Es ist aber unwahrscheinlich, dass der Senat ihn auch verabschiedet.