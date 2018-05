Regierungsberater: Konjunkturabkühlung in China erwartet

Um eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten sollte die Regierung an ihrer flexiblen Politik festhalten, auch im Handelsstreit mit den USA, rieten die Forscher, die zur nationalen Planungskommission gehören. Chinas Wirtschaftsboom hat sich in den vergangenen Jahren abgeschwächt. Hintergrund ist der Umbau der Wirtschaft durch die Führung in Peking, die auf Modernisierung, mehr Umweltschutz und eine geringere Abhängigkeit vom Export setzt. 2017 war die chinesische Wirtschaft um 6,9 Prozent gewachsen. Für dieses Jahr peilt die Regierung ein Plus von 6,5 Prozent an.