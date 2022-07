Regierungsbildung Estland: Kallas soll weiter die Regierung führen

In Estland soll die bisherige Ministerpräsidentin Kaja Kallas weiter die Regierung führen. Die 45 Jahre alte Chefin der wirtschaftsliberalen Reformpartei erhielt am Freitag vom Parlament in Tallinn erwartungsgemäß das Mandat zur Bildung einer neuen Regierung in dem baltischen EU- und Nato-Land. Einen Tag nach ihrem Rücktritt wegen eines Koalitionswechsels votierten 52 von 101 Abgeordneten für Kallas, die seit Januar 2021 als erste Frau an der Regierungsspitze Estlands steht. 26 Abgeordnete stimmten gegen sie.