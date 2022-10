Regierungsbildung Italien: Rechte zu Gesprächen beim Staatschef

21. Oktober 2022 | Quelle: dpa

«Wollen so schnell wie möglich vorankommen»: Giorgia Meloni, Vorsitzende der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens): Bild: Bild: dpa

Am zweiten Tag der formellen Beratungen zur Regierungsbildung in Italien hat Staatschef Sergio Mattarella die Chefs der Rechtsparteien in seinem Amtssitz empfangen.