Regierungsbildung: Italienische Sozialdemokraten und 5 Sterne kommen nicht voran

Die 5 Sterne bekräftigten am Sonntag, der bisherige, parteilose Regierungschef Giuseppe Conte solle auch der künftige sein. PD-Chef Nicola Zingaretti erklärte indes, jede neue Regierung, die mit der Vergangenheit brechen wolle, müsse sich auch beim Personal neu aufstellen. „Wir tun, was wir können, um eine positive Lösung zu erreichen. Die ist im Moment aber nicht in Sicht“, sagte Zingaretti. Er rief die 5 Sterne zu einem weiteren Treffen am Montag auf.