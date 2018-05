Regierungsbildung: Italiens Präsident gibt Parteien noch einmal Aufschub für Sondierungen

RomIn Italien zeichnet sich ein Ende der monatelangen Hängepartie um die Regierungsbildung ab. Die rechtsextreme Lega und die populistische 5-Sterne-Bewegung erklärten am Donnerstag nach einem Treffen ihrer Vorsitzenden Matteo Salvini und Luigi Di Maio, sie hätten in ihren Sondierungen erhebliche Fortschritte gemacht und hofften, die Gespräche in Kürze erfolgreich abschließen zu können. Präsident Sergio Mattarella gab den Parteien noch einmal Aufschub, um zu einem Ergebnis zu kommen. „Sie haben uns gebeten, ihnen bis Sonntag Zeit zu geben, und am Sonntag erwarten wir eine Antwort“, sagte ein Mitarbeiter des Präsidialamts. An den Finanzmärkten sorgte die Aussicht auf eine Koalition der beiden euroskeptischen Parteien für Verunsicherung.