Regierungsbildung: Kataloniens Separatisten wollen Puigdemont per Skype vereidigen

Man strebe eine Abstimmung im katalanischen Parlament bis zum 14. Mai an, erklärte der Sprecher der Partei JuntsXCat (Gemeinsamen für Katalonien), Eduard Pujol, am Samstagabend nach einem Treffen in Berlin. Daran nahmen Puigdemont, separatistische Abgeordnete und Parteikollegen teil.