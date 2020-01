Regierungsbildung Tunesisches Parlament lehnt Kabinett ab – Neuwahlen möglich

Die ohnehin schwierige Regierungsbildung in Tunesien ist gescheitert: Das Parlament lehnte in der Nacht zu Samstag das von Ministerpräsident Habib Jemli aus unabhängigen Technokraten gebildete Kabinett deutlich mit 134 zu 72 Stimmen ab. Präsident Kais Saied hat nun nach Angaben der Nachrichtenagentur TAP zehn Tage Zeit, mit den Parteien zu beraten und eine Person zu beauftragen, innerhalb eines Monats eine Regierung zu bilden. Ansonsten steht eine Neuwahl an.