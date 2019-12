Regierungschef: Irakisches Parlament akzeptiert Abdel Mahdis Rücktritt

Hunderte Menschen demonstrierten außerdem im südirakischen Basra. Sie trugen schwarze Kleidung, um ihre Trauer über den Tod von anderen Protestierenden in den Provinzen Nadschaf und Thi Kar in den vergangenen Tagen zu verdeutlichen. In der Stadt Nadschaf zündeten Unbekannte abermals das iranische Konsulat an, das bereits vor einigen Tagen in Brand gesteckt worden war.