Regierungschefin Schicksalstag? Truss muss sich Unterhaus stellen

19. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Liz Truss, Premierministerin von Großbritannien, während einer Pressekonferenz in der Downing Street. Bild: Bild: dpa

Die britische Premierministerin Liz Truss muss sich erstmals seit ihrer Kehrtwende in der Steuerpolitik im Parlament den Fragen der Abgeordneten stellen. Für die Vorsitzende der Konservativen steht an diesem Mittwoch im Unterhaus viel auf dem Spiel: Ein schwacher Auftritt könnte die Regierungschefin weiter schwächen und ihren Sturz beschleunigen. Die 47-Jährige steht Oppositionschef Keir Starmer von der Labour-Partei gegenüber, die derzeit in allen Umfragen klar führt. Doch am meisten zu fürchten hat Truss die Mitglieder ihrer eigenen Fraktion.