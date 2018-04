Regierungsflugzeug im Fokus: Vietnamesische Entführung in Berlin – Slowakische Medien sehen Mitschuld bei Regierung

BratislavaDas slowakische Innenministerium ist wegen seiner möglichen Rolle bei der mutmaßlichen Entführung eines Vietnamesen aus Berlin in dessen Heimat in die Kritik geraten. Die Vorgänge seien eine internationale Blamage für die ganze Slowakei, schrieb die regierungskritische Tageszeitung „Dennik N“ am Montag.