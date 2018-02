Regierungsgäste in Hotels: Trump Organization spendet Gewinne an US-Finanzministerium

WashingtonDie Trump Organization hat laut eigenen Angaben Gewinne an das US-Finanzministerium gespendet, die durch Gäste ausländischer Regierungen in ihren Hotels eingenommen worden sind. Exekutiv-Vizepräsident George Sorial teilte am Montag mit, die Spenden seien am 22. Februar überwiesen worden und beinhalteten die Profite der Zeit vom Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump am 20. Januar bis zum 31. Dezember 2017. Summen dazu nannte der Konzern nicht. Das Finanzministerium äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.