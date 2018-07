Regierungskonsultationen China setzt im Konflikt mit Trump auf Deutschland

Es stimmt, zumindest nach außen hin hat sich China zuletzt sehr bemüht gegeben, seine Reformversprechen umzusetzen. Im Bereich der Automobilindustrie hat es ein Ende der Joint-Venture-Pflicht versprochen. Die so genannte Negativliste, die regelt, in welchen Bereichen ausländische Firmen investieren dürfen, ist deutlich gekürzt worden. Doch bei näherem Hinsehen wird klar, dass China sich nur in den Bereichen öffnet, wo es wirtschaftlich bereits konkurrenzfähig ist. Die jüngsten Reformen der Regierung kommen nicht nur zu spät, sie sind auch unzureichend, erläutert Carlo D’Andrea, Chef der Europäischen Handelskammer in Shanghai, jüngst in einem Interview mit der WirtschaftsWoche. Reformen wie die Öffnung des Bankwesens oder das versprochene Ende der Joint-Venture-Pflicht in der Automobilindustrie hätte es vor 30 Jahren gebraucht. „Heute sind diese Branchen nicht mehr auf den industriepolitischen Schutz angewiesen.“