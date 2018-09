Regierungskonsultationen Merkel reist nächste Woche nach Israel – mit allen Ressorts

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel reist mit ihrem Kabinett am kommenden Mittwoch zu deutsch-israelischen Regierungskonsultationen nach Jerusalem. Bei den Beratungen am Donnerstag seien alle Ressorts vertreten, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Freitag in Berlin. Der überwiegende Teil der Ressorts werde von den Ministern vertreten. Themen seien außen- und sicherheitspolitische sowie regionale Fragen.