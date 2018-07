Regierungskonsultationen China setzt im Konflikt mit Trump auf Deutschland

Chinas Bemühen um Deutschland ist auch deshalb so groß, weil dem Land mit den USA möglicherweise ein längerfristiger Konflikt droht. Nachdem am Freitag die Sonderzölle der USA auf Importe aus China in Kraft traten, reagierte Peking prompt mit Gegenmaßnahmen. Als Vergeltung für das Inkrafttreten der Sonderzölle im Wert von 34 Milliarden Dollar will Peking Gegenmaßnahmen in ähnlichem Umfang erlassen. Diese Runde könnte zunächst nur das Vorspiel sein. Mitte Juli hatte Trump über Sonderabgaben im Wert von weiteren 16 Milliarden US-Dollar entschieden, die Anfang August in Kraft treten könnten. „Beide Seiten befinden sich derzeit in einem Konflikt, der die gesamte Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen könnte“, warnt Nick Marro, Analyst bei der Economist Intelligence Unit in Hongkong. Wenn die USA ihre Drohungen über Zölle mit weiteren 500 Milliarden Dollar gegen chinesische Güter wahrmachen, würde das den Gesamtbetrag der chinesischen Exporte in die USA im Jahr 2017 sogar übertreffen. Das sei zwar wenig realistisch. Aber die amerikanische Haltung deute darauf hin, dass der Konflikt sich deutlich länger hinziehen könnte, als von vielen Seiten gehofft.