Regierungskreise Brexit-Votum im Unterhaus findet wohl wie geplant am Dienstag statt

07. Dezember 2018 , aktualisiert 07. Dezember 2018, 13:57 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

May stößt mit dem von ihr ausgehandelten Vertrag auch in eigenen Reihen auf heftigen Widerstand. Am Dienstag soll das britische Unterhaus über die Brexit-Vereinbarung abstimmen.