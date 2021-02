Regierungskreise: USA könnten Venezuela-Sanktionen gegebenenfalls lockern

Die bestehenden Sanktionen ließen dem US-Beamten zufolge genug Raum, um humanitäre Hilfslieferungen zu ermöglichen, die die wirtschaftliche Not der Venezolaner in der Virus-Pandemie mildern könnte. Aber Maduros sozialistische Regierung habe „die Lieferung von humanitärer Hilfe aktiv verhindert“. Man halte deshalb zwar an Sanktionen - darunter Strafen für Venezuelas so wichtigen Ölsektor - fest. Allerdings setze Biden nicht den Ansatz des „maximalen Drucks“ seines Vorgängers Donald Trump fort. So wolle Biden mehr Länder dafür gewinnen, eine diplomatische Lösung zu suchen, hieß es.